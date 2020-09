Grüne in Kufstein fordern mehr Tempo bei Radwegenetz

Kufstein – Es geht den Grünen in Sachen Radwege nicht schnell genug. Daher brachte die Kufsteiner Gemeinderätin Victoria Da Costa einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat ein. Der zielt auf die Sanierung und den Ausbau der innerstädtischen und überregionalen Radwege ab. „Der Anteil an Fahrradfahrenden steigt in Tirol jedes Jahr weiter an, insbesondere die Corona-Krise hat einen regelrechten Fahrrad-Boom ausgelöst. Leider hinkt die Fahrrad-Infrastruktur diesem Trend in Kufstein deutlich hinterher. Insbesondere im Stadtgebiet als auch in Richtung der umliegenden Gemeinden gibt es kaum sichere, durchgängige Radwege.