Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab Montag

Bei der Präsentation der zweiten Ampelschaltung hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag verschärfte Maßnahmen mit „Gültigkeit Montag, 0.00 Uhr“ angekündigt: Demnach wird es eine Maskenpflicht an allen Schulen außerhalb der Klasse und Einschränkungen bei Veranstaltungen geben. Mit der zweiten Schaltung der Corona-Ampel wurden am Freitag sieben Regionen in Österreich auf „Gelb“ geschaltet.