Autopark baut neuen Volvo-Schauraum

Innsbruck – Die Corona-Kris­e hat einiges durcheinandergewirbelt – und so manches Bauvorhaben verzögert. Auch Michael Mayr, Inhaber und Geschäftsführer des Autopark, stoppte ein Projekt, nämlich den Bau eines geplanten Volvo-Würfels (Cub­e) am Innsbrucker Standort an der Kreuzung Langer Weg/Bernhard-Höfel-Straße. Doch Mayr gönnte sich nur eine kurze Phase neuer Überlegungen und stieß sogleich ein noch größeres Vorhaben an – und das, obwohl die Autobranche massiv unter dem Rückgang der Pkw-Neuzulassungen leidet. Mayr und der Partnerkonzern Volvo klotzen anstatt zu kleckern, anstelle eines Cubes wird der Neubau noch größer, umfasst zusätzlich eine Tiefgarage und Stellplätze am Dach; im Erdgeschoß ist nicht nur der Schauraum inkludiert, sondern auch eine Werkstatt. In der mittleren Ebene gibt es zwei Schulungsräume, natürlich vernetzt, um die Mitarbeiter weiterbilden zu können. Insgesamt sind es vier Millionen Euro, die in das Vorhaben fließen werden.