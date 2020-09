„Über die Unendlichkeit“: Die filmische Leichtigkeit des Seins

Innsbruck – Roy Andersson ist der Søren Kierkegaard unter den Filmemachern. Der 77-jährige Schwede macht in seinen Werken das, was die Titelheldin seines erfolgreichsten Films tut: „Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach“ brachte ihm 2014 den Goldenen Löwen beim Filmfestival von Venedig ein. Während diese Woche die Corona-Ausgabe des Festivals über die Bühne geht, kommt sein bisher letzter Film in die heimischen Kinos. Mit dem ebenfalls episodischen „Om det oändliga – Über die Unendlichkeit” holte er vergangenes Jahr in Venedig den Preis für die beste Regie.