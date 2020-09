Waves-Festival lockte zum Auftakt über 1.300 Gäste

Das Waves-Festival in der Corona-Version hat zum Auftakt am Donnerstag rund 1.300 Zuschauer gelockt, das Verhältnis Online zu Public-Viewing war dabei etwa 5:1: Exakt waren es 1.115 online und 213 Besucher beim Public Viewing im WUK. Die Mischform ergab sich laut Festivaldirektor Thomas Heher aus budgetären Gründen, erwogen wurde zuvor auch ein Open-Air, eine reine Online-Version oder die Absage.

„Die jetzt realisierte Variante ist eine Mischung daraus, aber auch was wir uns aufgrund des geringen finanziellen Spielraums - uns fehlen Sponsoring- und Ticketeinnahmen - und der eingeschränkten Möglichkeiten in Zeiten von Corona leisten können“, so die Erklärung von Heher gegenüber der APA. Das endgültige Line-Up war bis zum Start einer ständigen Veränderung unterworfen: „Acts konnten nicht zusagen, andere mussten absagen, im Endeffekt könnte man sagen, dass wir bereits das dritte Waves Festival dieses Jahr machen.“