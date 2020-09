Innsbruck – Eigentlich wollte eine fünfköpfige Familie aus dem Unterland ihren Urlaub in Italien antreten. Den ersten in diesem Jahr, nachdem zwei andere storniert werden mussten. Stattdessen kam alles anders. Die 15-jährige, symptomfreie Tochter unterzog sich einem Corona-Test auf freiwilliger Basis. Die Firma, in der sie eine Lehr­e beginnen wollte, hatte das Angebot gemacht. Der Test war mit einem niedrigen Wert positiv. Dem Laborbefund folgte der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft.