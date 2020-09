Tote bei Protesten gegen Polizeigewalt in Kolumbien

Bei Kundgebungen gegen Polizeigewalt in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sind mindestens elf Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Bei Ausschreitungen wurden 56 Polizeistationen beschädigt, mehr als hundert Menschen wurden festgenommen. Wegen des Todes eines Mannes nach einem Polizeieinsatz ist es in Kolumbien zuletzt immer wieder zu Protesten gekommen.

Die meisten Toten seien an Schussverletzungen gestorben, sagte die Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, am Donnerstag (Ortszeit). Seit Mittwoch waren in Bogotá und weiteren Städten Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Auf Videos in den Online-Netzwerken waren verängstigte Demonstranten zu sehen, die während der Zusammenstöße vor Schüssen fliehen. Ein Mann wurde mit blutiger Kleidung davongetragen.