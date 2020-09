Neue Brücke soll Tourismus in Prägraten stärken

An Naturschätzen fehlt es in der Gemeinde im Talschluss beileibe nicht: Von Prägraten aus verläuft ein Anstieg auf den 3657 Meter hohen Großvenediger, ein Wasserschaupfad führt die eindrucksvollen Umbal-Wasserfälle an der Isel hinauf, es gibt Höhenwege, Almen und Hütten. Trotzdem gehen die Nächtigungszahlen im Venedigerdorf seit Jahren zurück. Zählte man im Sommer 2009 noch etwa 71.500 Übernachtungen, so waren es im Sommer 2019 nicht einmal mehr 62.000. Im Winter sank die Zahl von 23.000 im gleichen Zeitraum auf 19.250 Nächtigungen. Freilich gibt es auch weniger Gästebetten. Standen vor zehn Jahren noch 1174 Betten in Prägraten bereit, so sind es heute rund 1000.