Notburga-Sonntag in Eben: Heilige als Vorbild im Heute

Eben a. A. – „Mit ihrem christlichen und selbstbewussten Lebenszeugnis ist Notburga eigentlich eine sehr moderne Frau und Heilige“, meinte Erzabt Korbinian Birnbacher vom Stift St. Peter in Salzburg als Festprediger am Notburga-Sonntag in Eben. Die Wetterlage erlaubte einen Gottesdienst im Freien, sodass etliche Helfer rasch auf die neue Situation reagieren mussten. An die 200 Gläubige kamen zum Gottesdienst vor dem Mesnerhaus, darunter auch die Schülerin Ilvy Traar, die die Tracht der Tiroler Heiligen trug.