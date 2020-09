Eine Reise für Bergfexe rund um das Große Walsertal in Vorarlberg

Das Schöne am Großen Walsertal ist die Ruhe“, schwärmt Maria Ganahl, die als Wanderführerin den ganzen Sommer über in ihren Heimatbergen unterwegs ist und viele Touren kennt – nur ein Klassiker fehlt ihr noch. „Bei den Walsern sagt man, nur die sehr guten Bergsteiger können den Walserkamm gehen“, begründet sie die Lücke in ihrem Tourenbuch, „da gibt es gefährliche Stellen und man muss schwindelfrei sein.“ Und trittsicher, schließlich folgen die Pfadspuren direkt dem grünen Grat, der auf beiden Seiten mit überaus steilen Wiesenhängen und nordseitig hier und da mit Felsabbrüchen abfällt. Doch jetzt ist es endlich so weit: Der Walserkamm ist für Maria der Auftakt einer spannenden und abwechslungsreichen Wanderung von Hütte zu Hütte, auf der in fünf bis sechs Tagen das rund 25 Kilometer lange Tal im steten Bergauf-Bergab umrundet wird.