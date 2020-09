200 Tote nach Überschwemmungen in West- und Zentralafrika

Durch Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Afrika mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als eine Million Menschen leide unter den Auswirkungen der Überflutungen, teilten die UNO und örtliche Behörden am Freitag mit. In elf Ländern in West- und Zentralafrika wurden insgesamt 110 Menschen getötet. Weitere 103 Todesopfer meldeten die Zivilschutzbehörden aus dem Sudan.