Sobotka ärgert sich über U-Ausschuss als „Politbühne“

Obwohl Sobotka als Vorsitzender seit Monaten in der Kritik der Opposition steht und diese Woche sogar selbst als Auskunftsperson Platz nehmen musste, denkt er weiterhin nicht daran, sich zurückzuziehen. Er werde ständig attackiert, bloß weil er versuche, der Verfahrensordnung zu entsprechen, etwa was die Fragestellung an Auskunftspersonen betrifft, meint Sobotka. „Ich werde von meiner Linie dieser Konsequenz nicht abgehen.“

Er habe die Hoffnung gehabt, dass sich das Klima im U-Ausschuss über den Sommer ändere, erklärte Sobotka, aber dies geschehe offenbar nicht, „schon gar nicht vor der Wien-Wahl“. Der Untersuchungsausschuss sei das wichtigste Kontrollinstrument des Parlaments, aber „es wird in Permanenz versucht, seine politische Position darzulegen“, kritisierte Sobotka. Die Botschaft richtet sich durchaus an alle Fraktionen, sagte Sobotka auf Nachfrage - „schriller wird‘s halt immer in der Opposition“. Der Nationalratspräsident ortet ein „klares Spiel Vier gegen Eins“ - also alle gegen die ÖVP.