Islanders verkürzten im NHL-Halbfinale auf 1:2

Die New York Islanders haben am Freitag durch ein 5:3 gegen Tampa Bay Lightning im Halbfinale der National Hockey League (NHL) auf 1:2 verkürzt. Die vierte Partie des Endspiels der Eastern Conference findet am Sonntag statt. Der Sieger der Best-of-seven-Serie trifft auf die Dallas Stars oder die Vegas Golden Knights. Im Finale der Western Conference steht es 2:1 für die Stars.