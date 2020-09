Mindestens 50 Tote bei Minenunglück im Kongo

Beim Einsturz einer Mine im Osten der Demokratische Republik Kongo sind mindestens 50 Menschen umgekommen. Die Goldmine in Kamituga in der Provinz Süd-Kivu sei am Freitag nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen eingebrochen, teilte der stellvertretende Bürgermeister des Ortes, Ngandu Kamundala, am Samstag mit. Retter suchten nach Überlebenden, die Chancen seien aber sehr gering, hieß es.