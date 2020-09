Autoren wollen Krisengipfel wegen neuer Corona-Einränkungen

Die IG Autorinnen Autoren will wegen der am Montag in Kraft tretenden Veranstaltungsbeschränkungen „die sofortige Einberufung eines Kunst- und Kulturgipfels“. Da bei Innenveranstaltungen nur noch bis zu 50 Personen ohne fixen Sitzplatz zulassen sind, würden Veranstaltungen wie die Buch Wien oder das BuchQuartier wohl ausfallen, so Geschäftsführer Gerhard Ruiss, der Kritik an der Regierung übte.