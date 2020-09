Sprung bei Brand in Wien aus 3. Stock: Mann in Lebensgefahr

Bei einem Wohnungsbrand in der Schrankenberggasse in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag ein Mann noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem dritten Stock gesprungen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Weitere fünf Personen erlitten laut Polizei ebenfalls Blessuren.