Neustart von Sturm in St. Pölten, Salzburg gastiert beim WAC

Nach einer Saison zum Vergessen versucht sich Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr) in St. Pölten in der Fußball-Bundesliga an einem Neustart. Beide Teams peilen die Meistergruppe an. Zur selben Zeit feiert Ried sein Bundesliga-Comeback gegen die WSG Tirol. Meister Red Bull Salzburg gastiert um 17.00 Uhr in Wolfsberg.

Sturms Neo-Coach Christian Ilzer, der zuletzt bei der Austria glücklos blieb, will aber vor allem eines: „Noch wichtiger ist, dass wir den klaren Weg gut erkennen.“ Das bisher letzte Duell der beiden Teams ist bereits eine kleine Ewigkeit her. Am 26. Oktober 2019 ging St. Pölten zuhause 0:4 unter, nachdem bereits das erste Saisonduell in Graz mit 0:3 verloren gegangen war. Doch bei beiden Clubs ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Trainer sind Geschichte, auch die Kader präsentieren sich stark verändert.

„Wir brennen auf die Saison und haben ein gutes Gefühl. Wir haben in der Vorbereitung hervorragend gearbeitet“, betonte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer. Ähnlich Ilzer: „Ich bin selbst schon gespannt. Wir fiebern alle dem ersten Meisterschaftsspiel entgegen, die Stimmung bei Neubeginn ist ja meistens gut“, erinnerte er an seinen hoffnungsfrohen Start im Vorjahr bei den „Veilchen“. Er erwartet „ein völlig offenes Spiel zwischen Mannschaften auf Augenhöhe“.

Red Bull Salzburg hat beim Start in die neue Saison ein klares Ziel vor Augen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag gegen den WAC will der Serienmeister gleich zu Beginn ein klares Statement abgeben und sich für das Champions-League-Play-off Ende September aufwärmen. „Unsere beste Vorbereitung darauf sind gute Leistungen in den ersten Liga-Spielen“, sagte Trainer Jesse Marsch.

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erinnert sich indes noch gern an die jüngsten beiden Duelle mit den Salzburgern - in der Meistergruppe holten die Kärntner gegen die „Bullen“ zwei Unentschieden. „Wir wollen ähnlich wie im Frühjahr dagegenhalten und ein unangenehmer Gegner sein“, kündigte der Steirer an.