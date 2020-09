Ehepaar bei Motorradunfall im Salzkammergut getötet

Ein einheimisches Ehepaar ist am Samstagnachmittag bei einem Motorradunfall in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) getötet worden. Der 53-jährige Mann am Steuer geriet in einer leichten Linkskurve auf das Straßenbankett und kam mit seiner gleichaltrigen Gattin am Sozius zu Sturz, berichtete die Polizei. Beide verstarben noch am Unfallort.