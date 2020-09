Motorradlenker fing Feuer

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Motorrad bei Pregarten in Oberösterreich schwer verletzt. Bei dem Anprall fing das Motorrad Feuer und auch der Lenker, der ca. 30 Meter weiter in der angrenzenden Wiese zu liegen kam, begann zu brennen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Das Motorrad brannte vollständig aus.