E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in der Steiermark

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Lenker und einem 47-jährigen Motorradfahrer in St. Kathrein am Hauenstein im Bezirk Weiz in der Steiermark ist es am Samstag zu einem tragischen Unglück gekommen. Der 61-jährige E-Bike-Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen, teilte die Polizei mit. Auch der Lenker des Motorrads zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde ins LKH Graz geflogen.