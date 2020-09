Naomi Osaka hat in New York den Damen-Titel bei den US Open gewonnen. Die Japanerin gewann am Samstag im Finale gegen die Weißrussin Viktoria Asarenka nach einem 1:6,0:2-Rückstand noch mit 1:6,6:3,6:3. Osaka holte damit ihren dritten Grand-Slam-Titel innerhalb von zwei Jahren. Bei den US Open hatte die 22-Jährige bereits 2018 gesiegt.