„Night of the Proms“ mit umstrittenen Liedern und Abstand

Lange Debatte über einen kurzen Auftritt: Nach heftigem Streit über zwei patriotische, britische Lieder sind diese bei der „Last Night of the Proms“ am Samstag von einigen Dutzend Chorsängern mit Orchester in der Londoner Royal Albert Hall aufgeführt worden. Mit großem Abstand voneinander standen die Sänger in den rot gepolsterten Sitzreihen, in denen in anderen Jahren Tausende Zuhörer sitzen.