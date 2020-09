Rund 50.000 Besucher bei Linzer Klangwolke

40.000 bis 50.000 Klangwolken-Besucher haben laut Veranstalter über den ganzen Samstag verteilt die verschiedenen Performances in Linz gesehen und vor allem gehört. Digital per Livestream waren zur Primetime von 20 bis 21 Uhr zusätzlich 50.000 Menschen mit dabei. „Sounding Linz“ wurde in Kooperation mit der Ars Electronica in 120 Länder übertragen, so die Bilanz der LIVA.