Millionen Menschen zu Regionalwahlen in Russland aufgerufen

Überschattet vom Giftanschlag auf den Regierungskritiker Alexej Nawalny und der Coronakrise hat in Russland der entscheidende Tag der Regionalwahl begonnen. Am Hauptwahltag gaben am Sonntag Millionen Bürger in 41 Regionen ihre Stimme für neue Gouverneure und Regionalparlamente ab. Der dreitägige Urnengang - ein Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin - hatte am Freitag begonnen.