Innsbruck will weiterhin Jugendliche aus Lesbos aufnehmen

Die Stadt Innsbruck hat ihr Angebot erneuert, Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Auffanglager Moria aufzunehmen. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erinnerte am Sonntag an eine Absichtserklärung der Innsbrucker Koalition vom Juni, 50 unbegleitete Jugendliche aufzunehmen. Die Bundesregierung sperre sich aber gegen den Beschluss, sagte Willi am Sonntag in Kritik an der Bundes-ÖVP.