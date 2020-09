Internationales Brucknerfest startet in Linz

In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest eröffnet. Die Festrede hält am Vormittag die aus Somalia stammende Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie. Am Abend dirigiert Markus Poschner das Bruckner Orchester Linz. Das musikalische Programm legt den Fokus auf Namensgeber Anton Bruckner und auf Johannes Brahms.