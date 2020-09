Für Hoeneß ist Alaba-Berater ein „geldgieriger Piranha“

Im Vertragspoker mit David Alaba sieht Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Berater des österreichischen Fußball-Nationalspielers als das größte Problem. „Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater“, sagte der 68-jährige Hoeneß am Sonntag im Fußball-Talk „Doppelpass“ bei Sport1 über Pini Zahavi.

Am Ende hoffe er, dass sich der 28-jährige Alaba durchsetze und die Entscheidung über seine Zukunft selbst treffe, meinte Hoeneß. Alabas Vertrag beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni 2021 aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln. Das wäre ein „Super-GAU“, so Hoeneß.