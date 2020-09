Festnahmen bei Protesten gegen Corona-Lockdown in Melbourne

Bei einer verbotenen Demonstration gegen den wochenlangen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in Melbourne dutzende Menschen festgenommen worden. 74 der rund 250 Demonstranten wurden laut Polizei am Sonntag abgeführt. Der Regierungschef des australischen Teilstaats Victoria, Daniel Andrews, erklärte, man könne sich eine voreilige Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen nicht leisten.

Andrews sagte: „Keiner findet die Wirklichkeit, mit der wir konfrontiert sind, schön, aber keiner von uns hat die Option, die Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen, zu ignorieren.“ In der Vergangenheit hatte Andrews Menschen, die gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrieren, als „egoistisch“ kritisiert. Die Ausgangsbeschränkungen in Melbourne waren Anfang Juli in Kraft getreten und wurden inzwischen bis zum 26. Oktober verlängert. Das bedeutet, dass es weiterhin eine nächtliche Ausgangssperre gibt, Privatbesuche eingeschränkt bleiben und Melbournes Einwohner sich nicht weiter als fünf Kilometer von ihrer Wohnung entfernen dürfen.