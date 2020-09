Ein herausfordernder Start in Tirol: Wenn Corona Schule macht

Die Maske wird außerhalb des Klassenverbandes jedenfalls für alle verpflichtend sein – ganz egal ob in Reutte, wo die Corona-Ampel Grün zeigt, oder in Schwaz, wo sie gelb leuchtet. Christoph Berger, Direktor im BRG/Borg Schwaz, sagt: „Wir haben in der Vorbereitung schon darauf geachtet, auch all jene Vorgaben für eine gelbe Ampelphase jederzeit einhalten zu können.“ Die Maske würde das Bewusstsein schon von Schultag eins an stärken. Während laut Direktorin Hildegard Danler (VS Johannes Messner in Schwaz) die Essensausgabe aus Sicherheitsgründen gestrichen wurde, bleibt sie im BORG Schwaz aufrecht. „Viele Schüler kommen bei uns von weit her und haben auch am Nachmittag Unterricht, da wollten wir auf eine Jausenausgabe nicht verzichten – natürlich mit entsprechenden Auflagen“, sagt Berger. An Mund- und NasenSchutz für die vergesslichen Schüler wurde gedacht.