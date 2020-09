Koschuh ist zurück: Es darf wieder gelacht werden

Innsbruck – Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wer, wenn nicht ein Kabarettist, sollte sich diesem Grundsatz verpflichtet fühlen? Also spricht Markus Koschuh, 43 Jahre alt und einer der wenigen Tiroler, die von Pointen, Gags und Wortwitz tatsächlich leben können: „Wenn mich Corona noch länger ärgert, male ich auf jede Schutzmaske im Publikum einen Smiley. Es wäre dann das erste Programm, bei dem alle immer lachen.“

Diesen Donnerstag kehrt der rede- und gesangsfreudige, seit Kurzem zweifache Vater in sein natürliches Habitat zurück: auf die Bühne. „Oben ohne“ heißt das neue Programm. Es ist das neunte seit Koschuhs Kleinkunst-Anfängen im Jahr 2006. „Oben ohne“ bezieht sich auf Hirn- und nicht, wie man(n) glauben könnte, auf etwaige Textillosigkeit. Koschuh hat Aperçus, Heiterkeiten und Skurrilitäten aus den Corona-Monaten zusammengetragen. Ziel- und Stoßrichtung dieser Kollekte: befreiende Lacher in einer seltsamen Zeit.

Koschuh mimt den Mitarbeiter einer Corona-Hotline, der im Home-Office Stellung bezieht. Ihm kommt berufsmäßig allerhand zu Ohren: Verschwörungstheorien, nachbarliches Kleinhäusler- und Denunziantentum, Exzesse einer Gesellschaft im pandemischen Ausnahmezustand. Auch politische Würdenträger bekommen ihr Fett weg, wie stets bei Koschuh. Manche reale Begebenheit muss aber ausgespart bleiben – so etwa der legendär schlechte TV-Auftritt von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg im März zum Stichwort Corona-Krisenmanagement („alles richtig gemacht“). „Das als Kabarettist nachzustellen, geht nicht, das würde keiner glauben“, sagt Koschuh mit spitzbübischem Grinser.

Koschuhs künstlerisches Wohnzimmer, das Treibhaus, steht diesmal nicht zur Verfügung. Treibhaus-Oberhaupt Norbert Pleifer könnte in Erfüllung der Corona-Auflagen im Turm nur 70 Besuchern Platz bieten. Koschuh weicht daher an den nördlichen Stadtrand aus: ins Haus Vier und Einzig an der Hallerstraße. Dort böte sich ein Fassungsvermögen von 400 Gästen. 150 können pro Abend mit Abstand dabei sein. Sieben Termine zwischen 17. September und 8. Oktober sind geplant.