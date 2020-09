Britische Ex-Premiers rebellieren gegen Johnsons Brexit-Kurs

Die britischen Ex-Premierminister Tony Blair und John Major haben das Parlament zum Widerstand gegen das „schamlose“ Regierungsvorhaben aufgerufen, den gültigen Brexit-Deal auszuhebeln. Das vom aktuellen Premier Boris Johnson geplante Gesetz sei „gefährlich“. Das Unterhaus befasst sich am Montag damit. Für die EU würde eine einseitige Änderung am Brexit-Deal ganz klar einen Rechtsbruch darstellen.

Das von der Regierung angestrebte Binnenmarktgesetz sei „unverantwortlich, grundsätzlich falsch und in der Praxis gefährlich“, schrieben Blair und Major in der „Sunday Times“. Das Gesetz werde den irischen Friedensprozess und die Handelsgespräche schädigen, warnten beide Politiker. Regierungschef Boris Johnson habe das Land in eine peinliche Lage gebracht, schrieben Major, der den regierenden Konservativen angehört, und Blair von der oppositionellen Labour-Partei.