Hamilton im Crash-Derby von Mugello-Rennen zum 90. Sieg

Lewis Hamilton hat in einem unfallreichen Rennen mit drei Starts unter der Ampel und einem hinter dem Safety Car in Mugello seinen 90. Grand Prix Sieg eingefahren. Der Formel-1-Weltmeister siegte am Sonntag im GP der Toskana vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der Thailänder Alex Albon schaffte es im Red Bull als Dritter erstmals auf das Podest der Königsklasse.