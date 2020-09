Schwarze Absolute in 6 der größten 15 Gemeinden Vorarlbergs

Die ÖVP hat bei der Gemeinderatswahl in Vorarlberg am Sonntag in sechs der 15 größten Gemeinden die absolute Mandatsmehrheit erzielt. In Lustenau und Hard ging die schwarze „Absolute“ verloren, in Lauterach konnte die ÖVP hingegen die absolute Mandatsmehrheit erobern. Insgesamt bedeutet dies für die ÖVP gegenüber 2015 den Verlust von einer „Absoluten“ in diesen 15 Gemeinden.