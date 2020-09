Vater in NÖ erstochen: Prozess um Unterbringung gestartet

In St. Pölten hat am Montag der Prozess um eine im April in der niederösterreichischen Landeshauptstadt verübte Bluttat begonnen. Ein 58-Jähriger soll damals seinen 85 Jahre alten Vater mit einem Schraubenzieher erstochen haben. Ein Gutachten bescheinigte dem Angreifer Unzurechnungsfähigkeit, die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.