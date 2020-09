Admira leiht Würzburg-Stürmer Breunig aus

Fußball-Bundesligist Admira leiht bis Saisonende den 1,93 Meter großen Stürmer Maximilian Breunig vom deutschen Zweitliga-Aufsteiger FC Würzburger Kickers aus. Dies gaben die Clubs, die beide von der Onlinedruckerei Flyeralarm mit Sitz in Würzburg gesponsert werden, am Montagvormittag bekannt. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Woche seinen Vertrag in Würzburg vorzeitig bis 2023 verlängert.