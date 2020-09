Schulbetrieb bremst Baustelle in Schwazer Volksschule nicht ein

Schwaz – Während in so mancher Gemeinde Bauprojekte warten müssen, hat man in Schwaz Vollgas gegeben. In den Sommermonaten ging man endlich den Um- und Ausbau der Volksschule Johannes-Messner im Osten der Stadt an. „Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, haben wir gemerkt, wie dringend wir zusätzliche Räume benötigen“, sagt Direktorin Hildegard Danler.