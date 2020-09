Westendorf, Innsbruck – Es ist ein Stück nahezu unberührter Natur – auf dem Grundstück der Stadt Innsbruck in Westen­dorf steht nicht nur der Forellenhof, sondern es gibt auch Wiesen, Wälder, ein Biotop und vieles mehr. Hier soll in den nächsten Jahren ein neues Freizeitzentrum entstehen, unter anderem mit einem Badesee, der von der Bergbahn Westendorf auch als Beschneiungsteich genützt werden soll, so zumindest der Wunsch des Westendorfer Gemeinderates, die TT berichtete.