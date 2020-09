Schlagabtausch um Rodung: Das Schöfftal erreicht die Landespolitik

Angerberg, Angath – Der Widerstand der Bürgerinitiative in Angerberg gegen die Deponie für das Aushubmaterial für den Bahntunnel der Brenner-Zulaufstrecke beschäftigt nun die Landespolitik. Die BI ist zwar für den Bahnbau, aber gegen die Rodung des Waldes. Bis zu zwei Millionen Kubikmeter Material sollen am Angerberg landen. Bereits im Dezember-Landtag, so Markus Sint von der Liste Fritz, habe man dazu Anfragen an LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und Landesrat Hannes Tratter (VP) gestellt. „Sowohl Tratter, der für die Gemeinden zuständig ist, als auch Felipe, die für Umwelt- und Naturschutz im Land zuständig ist, haben die Beantwortung komplett verweigert. Felipes fadenscheinige Ausrede: Es sei ein Projekt der ÖBB, da sei sie nicht zuständig.