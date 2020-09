Prozess um Bluttat in St. Pölten endete mit Einweisung

Der Prozess um eine im April in St. Pölten verübte Bluttat hat am Montag in Niederösterreichs Landeshauptstadt mit einer Einweisung für einen 58-Jährigen geendet. Der Betroffene soll seinen 85 Jahre alten Vater mit einem Schraubenzieher erstochen haben. Nach Ansicht des Geschworenengerichts war der österreichische Staatsbürger dabei unzurechnungsfähig. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

Die Tat hatte sich am 7. April im gemeinsamen Wohnhaus der beiden Männer in St. Pölten ereignet. Der 85-Jähriger erlitt mehrere Stiche gegen den Hals und den Brustkorb. Zwei davon waren neben einem stumpfen Schädel-Hirn-Trauma ursächlich für das Ableben des Mannes. Die Tochter und der Sachwalter des Angreifers entdeckten zwei Tage später bei einem Besuch an der Wohnadresse den toten 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Polizei. Der Betroffene ließ sich widerstandslos festnehmen.