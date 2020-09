Innsbruck – Die Corona-Krise mit ihren global massiven Beschränkungen gerade auch für die Wirtschaft hat heuer im Frühjahr die Kurse um nahezu die Hälfte einbrechen lassen. Mittlerweile sei bereits wieder vieles wettgemacht, der ATX in Wien liege wegen des hohen Gewichts in Finanz-Titeln, Öl und Stahl noch mit 28 Prozent im Minus, sagt Börse-Chef Boschan, der gestern auch bei der Adlerrunde referierte, bei einem Besuch in der TT. Laut Analysten seien Aktien in Wien etwa bei Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Dividenden-Rendite als derzeit sehr gering bewertet und damit attraktiv.