Innsbruck und Kufstein auf „Orange“

Wien, Innsbruck –Die Ampel-Kommission hat am Montagabend nach stundenlanger Debatte die Empfehlung beschlossen, erstmals Bezirke auf Orange zu schalten. Davon betroffen sind Innsbruck, Kufstein, Wien, Dornbirn, Bludenz, Mödling und Neunkirchen. Neben den Orange-Schaltungen wurden österreichweit zahlreiche Bezirke auf Gelb hochgestuft, darunter Innsbruck-Land und Landeck. Schwaz soll gelb bleiben.

Die Auswirkungen der Orange- und Gelb-Schaltungen könnten faktisch weniger dramatisch ausfallen, als zunächst erwartet worden war. Denn jene Maßnahmen, die ursprünglich für Orange vorgesehen waren, sollen laut Medienberichten gar nicht umgesetzt werden. So solle sich an den Schulen und bei Veranstaltungen nichts gegenüber den zuletzt vereinbarten Verschärfungen ändern, hieß es am späten Montagabend.