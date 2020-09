Kurz verteidigt Arbeitsmarktpolitik im Parlament

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag in der Nationalrats-Sondersitzung bei der Beantwortung der SPÖ-“Dringlichen“ zum Thema Arbeitsmarktkrise die von der Regierung gesetzten Maßnahmen verteidigt. Gleichzeitig betonte er, es gehe jetzt darum, die Corona-Ansteckungszahlen möglichst niedrig zu halten, denn: „Wichtig ist es zu begreifen, dass es kein ‚Wirtschaft oder Gesundheit‘ gibt“.

Als „entscheidendsten Schritt“ zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes bezeichnete Kurz das Vorziehen von Teilen der Steuerreform, darüber hinaus erinnerte er an die Einmalzahlung für Arbeitslose in Höhe von 450 Euro im September und der Kinderbonus von 360 Euro pro Kind.

„Die Lage am Arbeitsmarkt in Österreich spitzt sich immer mehr zu und die Bundesregierung schaut mehr oder weniger zu, manchmal auch weg, hat man den Eindruck“, sagte Rendi-Wagner. „Sie schaut zu, wie immer mehr Menschen gekündigt werden.“ Es gebe bereits eine lange Liste von Kündigungen, so die Parteivorsitzende. „Es sind keine Einzelfälle mehr.“ Vielmehr würden Flaggschiffe der österreichischen Industrie in Schieflage kommen. „Ganze Regionen drohen zu verarmen“, so die SPÖ-Chefin. Die Sozialdemokratie werde nicht zuschauen, wie die Armut größer werde. „Augen zu und durch ist kein Krisenmanagement. In der Krise braucht es entschlossenes Handeln“, forderte die Parteichefin weitere Schritte der Bundesregierung.