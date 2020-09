Verleihung der Nestroy-Preise heuer nur im Fernsehen

Die 21. Nestroy-Preise für die besten Bühnenleistungen der vergangenen Saison werden heuer coronabedingt nicht bei einer Gala, sondern in einer Fernsehsendung überreicht. Am 4. Oktober (21.25 Uhr) wird die vorab produzierte TV-Preisverleihung auf ORF III ausgestrahlt. Schauplatz ist der nächtliche Wiener Wurstelprater, Moderatoren sind Stefanie Reinsperger, Philipp Hochmair und Peter Fässlacher.

Buch und Konzept stammen von Florian Stanek, für die TV-Regie zeichnet Heidelinde Haschek verantwortlich. Für musikalische Einlagen sorgen gemäß einer Aussendung von Montag Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes, die aktuell in der Rolle der Grizabella in „Cats“ am Wiener Ronacher zu erleben ist, Schauspieler Florian Teichtmeister, die Sänger/innen Denise Jastraunig, Anna Carina Buchegger, Anneke Brunekreeft, Florian Fetterle, Gerben Grimmius und Lucius Wolter vom „Cats“-Ensemble sowie das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der musikalischen Leitung von Herbert Pichler.