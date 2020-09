Salzburgs Dauerkarten-Besitzer erhalten Geld zurück

Für Fußball-Meister Salzburg ist die von der Bundesregierung erlassene Zuschauerbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus mit einem „massiven wirtschaftlichen Schaden“ verbunden. Dies schrieb der Club am Montag in einer Aussendung. Aufgrund der veränderten Ausgangslage sei man gezwungen, den Verkauf sämtlicher Saison-Dauerkarten rückabzuwickeln und das Geld an die Abonnenten zurückzubezahlen.