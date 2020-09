IG Freie Musikschaffende appelliert an die Regierung

Im Juli hatte sich die IG Freie Musikschaffende gegründet, um angesichts der coronabedingten Einnahmeausfälle ihre Stimme für die Betroffenen zu erheben. Nun weist die Interessensgemeinschaft in einem Offenen Brief an die Bundesregierung auf die weiterhin prekäre Lage der Künstler hin und fordert einen Dialog. Gewünscht werden sofortige finanzielle Lösungen und auch langfristige.