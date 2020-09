Obwohl die Corona-Ampel in sieben Bezirken orange blinkt, plant das Bildungsministerium derzeit kein Homeschooling. Das hat eine Sprecherin der APA bestätigt. Am frühen Nachmittag will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Pressekonferenz über die Situation an den Schulen informieren. Ursprünglich hatte es geheißen, dass Oberstufen in „orangen“ Bezirken auf Heimunterricht wechseln können.