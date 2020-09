Ein wahrer Generationensprung bei der Bergrettung Reutte

Reutte – Im Schnitt 20 Jahre wird die Uhr zurückgedreht, was das Alter der handelnden Personen im Vorstand der Reuttener Bergrettung betrifft. Die „alte“ Crew verkörpert die 50er, die neuen sind in den Dreißigern. Im Storfwirt gingen Neuwahlen über die Bühne und Franz-Peter Angerer trat nach zwölf Jahren und vier Amtsperioden als Ortstellenleiter nicht mehr an, mit ihm sein ganzes Team. Die Neuwahl brachte nur einstimmige Ergebnisse, wie von Wahlleiter Walter Hosp mit „Hände hoch“ auch gefordert. Ortsstellenleiter wurde Patrick Gräßle, sein Stellvertreter heißt David Mittermayr. Als Kassier wird Andreas Prackwieser tätig sein, für die Ausbildung zeichnen Florian Sonnweber und Manuel Mutschlechner verantwortlich.