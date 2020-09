55-Jähriger saß 37 Jahre unschuldig in US-Gefängnissen

Er saß 37 Jahre lang unschuldig in US-Gefängnissen - nun hat ein Gericht in Florida die Verurteilung eines heute 55-jährigen Mannes zu lebenslanger Haft aufgehoben. „Dieses Gericht hat Sie 37 Jahre lang im Stich gelassen“, räumte Richter Christopher Nash am Montag bei einer Anhörung in Tampa ein. Jetzt habe die Justiz endlich das Richtige getan. Der Mann hatte stets seine Unschuld beteuert.