Pläne präsentiert: Millionen-Bekenntnis zur Kleinschule Leins

Arzl i. P., Leins – Es ist nicht wenig Geld, das die Gemeinde Arzl in die Hand nehmen will: Für die Volksschule und den Kindergarten Leins sowie die drei Gemeindewohnungen im angebauten Trakt könnten bis zu 1,69 Millionen Euro fließen. Sollten die Förderungen entsprechend hoch sein, kommt es zu dieser Maximalvariante. Falls nicht, wird man „nur“ Kindergarten und Schule sanieren und umbauen. Der Gemeinderat legte jedenfalls ein klares Bekenntnis ab, es gab nur eine einzige Enthaltung.

Seit dieser Woche sind Kindergarten und Volksschule wieder geöffnet. Das Besondere am Kindergarten ist, dass dort auch die Kinder aus dem Ortsteil Wald untergebracht sind, wie BM Josef Knabl erklärt. Doch dort werden zusätzlich Volksschüler und jüngere Kleinkinder betreut – womit sich im Kindergarten bis zu 44 Kinder aufhalten.

In der Volksschule Leins werden wiederum nur die Kinder aus Leins unterrichtet – Wald verfügt über eine eigene Volksschule. Sie hat zwei Klassen, eine mit derzeit neun, die andere mit elf Schülern.

„Insgesamt muss man sehen, dass Kindergarten und Schule eine wichtige Rolle auch im Zusammenleben der jeweiligen Dörfer haben“, betont BM Knabl im TT-Gespräch. Seinem Gemeinderat konnte er mitteilen, dass bei seinen Gesprächen mit Innsbruck die VS Leins nie in Frage gestellt worden sei. Im Gegenteil – die zweiklassige Einrichtung entspreche genau dem, was man als Land Tirol auch fördern wolle. Für Knabl liegt auf der Hand, dass hier lernfreudige jüngere Schüler von den etwas älteren lernen und sich die Lehrkräfte wiederum verstärkt um die anderen Kinder kümmern können. „Ein gutes System.“