Österreichischer Kunstpreis an Jermolaewa und Röggla

Der mit je 15.000 Euro dotierte Österreichische Kunstpreis geht heuer u.a. an Anna Jermolaewa (Bildende Kunst), Norbert Pfaffenbichler (Film), Kathrin Röggla (Literatur) und Kurt Hofstetter (Medienkunst). Die Preisüberreichung findet im Rahmen eines Festakts am 24. November in der Wiener Hofburg im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt.